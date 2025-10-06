 / Attualità

Attualità | 06 ottobre 2025, 09:48

Savona, una discarica a cielo aperto in via Ranco: l'area delimitata dalla polizia locale

Dai materassi a tavoli e cassetti in legno, la zona sulle alture savonesi invasa dai rifiuti

Un materasso, tavoli e cassetti di legno e molto altro.

Questo lo scenario in cui si imbatte a bordo strada nel bosco in via Ranco con l'area delimitata dal nastro bianco e rosso dalla polizia locale.

Sulle alture del capoluogo al confine con Albissola Marina non è raro purtroppo che le persone abbandonino materiali nel verde ma in quest'occasione si tratta proprio di una discarica a cielo aperto.

Con il fenomeno degli abbandoni di chi non usufruisce del centro di raccolta comunale o del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti direttamente al domicilio si fanno sempre più frequenti.

Luciano Parodi

