Savona, una discarica a cielo aperto in via Ranco: l'area delimitata dalla polizia locale

Un materasso, tavoli e cassetti di legno e molto altro.
Questo lo scenario in cui si imbatte a bordo strada nel bosco in via Ranco con l'area delimitata dal nastro bianco e rosso dalla polizia locale.
Sulle alture del capoluogo al confine con Albissola Marina non è raro purtroppo che le persone abbandonino materiali nel verde ma in quest'occasione si tratta proprio di una discarica a cielo aperto.
Con il fenomeno degli abbandoni di chi non usufruisce del centro di raccolta comunale o del servizio di ritiro gratuito degli ingombranti direttamente al domicilio si fanno sempre più frequenti.