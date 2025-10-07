 / Cronaca

Savona, 28enne straniero arrestato per rapina aggravata

L’uomo è stato portato al carcere di Genova Marassi per scontare 7 mesi e 3 giorni di reclusione

A Savona, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino ventottenne di origini straniere, residente in città, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso il 1° ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, per il reato di rapina aggravata commesso nel capoluogo ligure.

L’uomo, rintracciato nella propria abitazione, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi  dove dovrà scontare una pena di 7 mesi e 3 giorni di reclusione.

