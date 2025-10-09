Borgio Verezzi, l’ex Hotel Lido verso la rinascita

Dopo oltre venticinque anni di chiusura, per l’ex Hotel Lido di Borgio Verezzi si profila all’orizzonte un percorso di rinascita. Lo storico edificio affacciato sulla via Aurelia, un tempo simbolo del turismo rivierasco negli anni Sessanta e Settanta, sarà ristrutturato e trasformato in una struttura mista: il 60% dell’immobile diventerà residenza turistico-alberghiera, mentre il restante 40% sarà destinato ad alloggi.

Il Comune, che ha approvato il cambio di destinazione d’uso, in seguito a un incontro con la proprietà, ha però avanzato una proposta di modifica del progetto per rendere l’edificio più utile alla collettività. “L’idea – spiega l’assessore Renzo Locatelli – è quella di creare, al piano terra, locali destinati a ospitare negozi o attività commerciali che possano servire sia i residenti che i turisti”.

Non si tratta di una novità assoluta: già originariamente l’ex Lido ospitava un ristorante e una sala per le feste, spazi che contribuirono a renderlo un punto di ritrovo importante per la vita sociale del paese.

Il progetto, se non subirà modifiche (a tal proposito si attendono novità dalla proprietà), seguirà le linee del piano urbanistico comunale, che prevede la realizzazione di tredici unità immobiliari destinate a residenza turistica e sei appartamenti.

L’avvio dei lavori potrebbe avvenire già nel corso del prossimo anno, compatibilmente con il grande cantiere per la costruzione del nuovo sottopasso ferroviario, che interesserà la zona tra i Bagni Sirena e Villa Gloria e i cui lavori saranno appaltati nel mese di ottobre.