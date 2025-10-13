Pietra Ligure ospita il corso teorico pratico "L’elettromiografia di superficie in riabilitazione"

Il 17 e 18 ottobre a Pietra Ligure si svolgerà il corso teorico pratico “L’elettromiografia di superficie in riabilitazione” voluto dai responsabili scientifici, il dott. Carmelo Lentino, Direttore SC Recupero e Rieducazione Funzionale – Asl 2-SSRL e il Prof. Carlo Trompetto Direttore Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi di Genova. L’evento è organizzato dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), Sezione Diagnostica Neurofisiologica.

Il corso si svolgerà tra il Cinema Teatro Moretti messo a disposizione dal Comune di Pietra Ligure e l’Ospedale Santa Corona per la parte pratica. Si tratterà di una due giorni di alta formazione che vedrà impegnati 22 tra relatori e moderatori.

"Per la nostra amministrazione è sempre un piacere, oltre che un onore, ospitare al Teatro Moretti eventi legati a doppio filo al Santa Corona e alle sue eccellenze professionali – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi - Nel complimentarmi con il Presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa prof. Iolascon, i responsabili scientifici del corso nelle persone del dott. Carmelo Lentino e del prof. Carlo Trompetto, con il board scientifico, il comitato organizzatore locale e tutti i relatori per l’importanza dei temi che si andranno a trattare, non posso che esprimere soddisfazione per appuntamenti che, come questo, richiamano specialisti da tutta Italia e rivestono una significativa rilevanza nazionale".

"Sono, inoltre, la più chiara testimonianza della grande qualità professionale e scientifica che l'eccellenza del nostro ospedale sa esprimere e ne sottolineano l’importante ruolo nel panorama della sanità ligure. Il Santa Corona non è solo una struttura ma è un patrimonio inestimabile fatto di professionalità, conoscenze scientifiche e profonda umanità. Questo patrimonio, costruito negli anni con impegno, dedizione e studio deve essere costantemente valorizzato e potenziato. Auguro un’ottima riuscita dei lavori e ai relatori e ai partecipanti una altrettanto ottima permanenza a Pietra Ligure", conclude il primo cittadino.

La valutazione strumentale del paziente da sottoporre ad un appropriato e personalizzato progetto riabilitativo riveste un ruolo cruciale e sempre più riconosciuto dalla letteratura scientifica. L’elettromiografia di superficie risulta essere tra le valutazioni strumentali maggiormente utilizzate in ambito riabilitativo, vedi ad esempio come valutazione pre-trattamento con tossina botulinica in caso di spasticità, distonia o altre problematiche del tono muscolare così come per l’individuazione dell’ortesi più adatta, il programma riabilitativo più indicato, la personalizzazione del trattamento con dispositivi robotici ecc.

L’elettromiografia di superficie trova largo impiego anche in casi di problematiche della postura, nell’impostazione di programmi riabilitativi e riatletizzazione.

La sezione Diagnostica Neurofisiologica della SIMFER, vista l’importanza dell’argomento, ha deciso di dedicare un corso di aggiornamento alla tematica.

Il corso, della durata di un giorno e mezzo, sarà articolato in due sessioni principali ed una tavola rotonda conclusiva.

La prima sessione prevede interventi preordinati di relatori nazionali con esperienza pluriennale sugli argomenti trattati, mantenendo come filo conduttore l’applicazione l’elettromiografia di superficie; verranno quindi approfondite tematiche quali neuromodulazione, spasticità post-stroke e scelta del trattamento più appropriato (tossina botulinica, baclofene intratecale, chirurgia funzionale ecc.), spasticità in esiti di gravi cerebrolesioni acquisite o ad altra genesi, distonia, patologie del rachide, riabilitazione con dispositivi robotici, analisi del movimento e della postura, riabilitazione e riatletizzazione dello sportivo.

La seconda sessione darà il via alle attività pratiche; i partecipanti ruoteranno, nel pomeriggio della prima giornata e al mattino della seconda giornata, su quattro laboratori pratici ed avranno la possibilità di approfondire e fare esperienza direttamente su paziente o con la presentazione di casi clinici. In ogni laboratorio sarà presente uno o più esperti dell’argomento che dopo breve introduzione passeranno alle attività pratiche.

La seconda giornata si concluderà con una tavola rotonda su Neurofisiologia, Riabilitazione e setting di cura in riabilitazione.

"Con molto piacere, insieme al Prof. Carlo Trompetto Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università di Genova – afferma il dott. Carmelo Lentino, Direttore SC Recupero e Rieducazione Funzionale – Asl 2-SSRL -abbiamo accolto la proposta della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa di organizzare in Liguria ed in particolare a Pietra Ligure il corso sull’elettromiografia di superficie in riabilitazione. E’ per noi un riconoscimento importante delle competenze e conoscenze presenti in Liguria ed in questo caso a Pietra Ligure. La S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale, inserita del Dipartimento delle Attività Territoriali e della Riabilitazione di Asl 2, ha costantemente promosso negli anni l’importanza di avvalersi di tecnologie per la diagnostica e la riabilitazione. Ciò permette di erogare prestazioni riabilitative innovative, appropriate e personalizzate per i pazienti presi in carico. La partecipazione dell’Università degli Studi di Genova nella persona del Prof. Carlo Trompetto, con il quale sono attive diverse collaborazioni, risulta di estrema importanza nell’ottica di una crescita comune tenendo in considerazione quanto la comunità scientifica ed il mondo accademico mettono a disposizione della clinica".

Il corso è aperto a Medici, Fisioterapisti, Ingegneri Biomeccanici, Terapisti occupazionali, infermieri e tecnici di neurofisiopatolgia.