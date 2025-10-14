Finalborgo, arte e impegno per la Palestina: arriva l’asta solidale "X Gaza"

Serata speciale venerdì 17 ottobre all’Oratorio de’ Disciplinanti di Finalborgo, che alle 20:45 ospiterà "X Gaza", un’asta solidale volta a raccogliere fondi per supportare il popolo palestinese attraverso la ONG PaliHope.

Nove artisti – Luigi Cennamo Sbarra, Gaia De Vita, Luca Del Sordo, Stefania Loreto, Barbara Pirotto, Alex Raso, Lorenzo Rossi, Luca Saggin e Alessia Sciutto – hanno realizzato un’opera speciale per l’occasione.

Tra illustrazioni, incisioni, collage, libri tattili e molto altro, ogni lavoro sarà messo all’asta e il ricavato interamente devoluto a PaliHope.

Nata dalla collaborazione tra Bashir Ghazal, cittadino italo-palestinese impegnato da anni a favore della propria comunità, e Mohammed Jamal Attia, ex funzionario del Ministero delle Infrastrutture di Gaza, PaliHope è un’organizzazione non profit che unisce informazione e intervento umanitario a favore del popolo palestinese.

Nel corso della serata, organizzata da Question Mark e condotta da Alberto Calandriello, interverranno in collegamento video Bashir Ghazal, fondatore di PaliHope, che spiegherà nel dettaglio gli ambiti in cui opera l’organizzazione umanitaria, e Mona Ameen, ricercatrice e scrittrice femminista palestinese di Gaza, che sarà in collegamento da Alessandria d’Egitto, dove si è rifugiata insieme a 13 familiari nella primavera del 2024.

Prima del genocidio, il lavoro di Mona Ameen si concentrava sugli effetti dei traumi di guerra sui bambini, nonché sulle esperienze delle donne palestinesi che vivono sotto il colonialismo e il patriarcato. Durante il genocidio in corso, continua a documentare le voci delle donne, la maternità, la perdita e la sopravvivenza, preservando storie spesso messe a tacere dalla guerra.

“X Gaza” è un’iniziativa autogestita e autofinanziata. L’ingresso è a offerta libera.