A Savona torna l'urbanistica tattica, il sindaco Russo incontra i cittadini di Villapiana in piazza Brennero

Segnalata da tempo come problematica sia per i parcheggi sia per il transito delle auto, piazza Brennero è stata oggetto di un incontro tra il sindaco Russo e i commercianti e residenti della zona, dopo un dialogo avviato alcuni mesi fa nei quali avevano chiesto delle soluzioni al Comune.

"Da alcuni mesi abbiamo avviato un dialogo con i commercianti e i residenti di piazza Brennero che ci hanno segnalato le problematiche della piazza, molto disordinata e caotica - spiega il primo cittadino -. Abbiamo approfondito la questione arrivando a formulare un'ipotesi di intervento che si basa su due principi: ordinare i parcheggi senza perderne alcuno, anzi aumentandoli, creare uno spazio di relazione sia per gli studenti sia per i cittadini, perché piazza Brennero in realtà non è una vera e propria piazza ma solo uno snodo di traffico. Inoltre abbiamo sviluppato l’idea progettuale in modo da consentirne l’immediata realizzazione con possibili miglioramenti progressivi".

Una soluzione dovrebbe vedere la luce a breve, come spiega Russo, con una veloce modifica della segnaletica orizzontale e migliorato con panchine e con l'urbanistica tattica, poi, progressivamente, può essere reso definitivo attraverso opere strutturali.

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i commercianti e i residenti della piazza proprio per discuterne - afferma ancora Russo - e abbiamo lasciato loro il disegno affinché possano condividerlo e approfondirlo con gli altri cittadini. Appena avremo risposta provvederemo a realizzarlo, concordando anche le tempistiche più idonee. Incontreremo anche i dirigente del liceo scientifico e le rappresentanze degli studenti per coinvolgerli in questo progetto di riqualificazione".