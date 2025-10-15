Ortovero, un milione di euro per i lavori di consolidamento della diga per il ponte sull’Arroscia

Sono in corso a Ortovero gli importanti lavori di consolidamento della diga di sostegno al ponte sull'Arroscia, lungo la strada intercomunale che collega il paese a Villanova d'Albenga.

L'intervento è stato appaltato dal Comune ed è interamente finanziato con il milione di euro stanziato per i danni subiti a causa dell'alluvione del 2019. L'opera mira alla mitigazione del rischio di esondazione del torrente Arroscia nella località Ponte e al ripristino della stabilità.

Per consolidare la briglia, elemento cruciale per la resistenza delle pile che reggono il ponte, si sta impiegando la tecnica del jet grouting: questo metodo consiste nell'iniettare una miscela cementizia ad altissima pressione per disgregare e rimescolare il terreno sottostante, creando colonne solide.

Successivamente, il progetto prevede l'installazione di micropali in profondità all'interno delle colonne consolidate. La lavorazione si concluderà poi con un ulteriore rafforzamento in calcestruzzo della struttura.

Il sindaco Osvaldo Geddo e l'Ufficio Tecnico comunale sono stati impegnati dal 2024 per risolvere definitivamente alcune imperfezioni nelle procedure che ostacolavano la fruizione dei fondi: "Si tratta di un intervento davvero importante - afferma lo stesso primo cittadino di Ortovero - il cui finanziamento complessivo di un milione è stato sbloccato dall'amministrazione comunale con l'aiuto di Anci Liguria e della Provincia di Savona".

"Il traffico verso Villanova e l'Aurelia bis che porta ad Alassio è molto cresciuto in termini di flussi viari - aggiunge ancora il sindaco Geddo - e la Provincia è disponibile ad uno studio specifico sulla viabilità propedeutico a soluzioni di miglioramento della strada, che ormai non è più solo una direttrice intercomunale, ma ha funzioni interprovinciali e di alternativa alla statale 453 per raggiungere rapidamente l'Aurelia bis dalla valle Arroscia".