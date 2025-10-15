Albissola, l'artista locale Giorgio Venturino torna con "Terrerare": scultura e ceramica in mostra

Dopo un lungo periodo dedicato a studi e ricerche, lo scultore e ceramista albisolese Giorgio Venturino torna ad esporre con la personale intitolata "Terrerare". La mostra sarà allestita presso l'ufficio IAT (Informazioni e Accoglienza Turistica), situato in Piazzale Marinetti (zona vecchia stazione) ad Albisola Superiore, e sarà visitabile dal 16 al 26 ottobre.

Artista, gallerista e promotore d'arte, Venturino è considerato uno dei nomi storici della scena artistica albisolese sin dagli anni Sessanta. Dopo aver esposto in numerose personali e rassegne in Italia e all'estero fino al 2013, "Terrerare" segna il suo atteso ritorno.

L'esposizione, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune, presenta oltre cento opere, alcune delle quali realizzate nel corso di quest'anno, includendo i suoi celebri geodi, le spirali e le piramidi.

La mostra è stata definita una "piccola antologica dello 'istinto di fare arte' di Venturino". Il critico Roberto Giannotti, che curerà la presentazione, ne esalta la cifra stilistica: "sensibilità poetica, straordinarie capacità tecniche, maestria nel governare argille e smalti, mescolando sapientemente e istintivamente colori ed emozioni".

L'evento si avvale anche della collaborazione di Federico Marzinot. L'inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 16:00 e sarà visitabile negli orari 10:00-12:00 e 15:00-19:00.