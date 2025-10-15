Carenze di personale per i Vigili del fuoco, Fp Cgil: "Rischio di sedi specialistiche e distaccamenti aperti 'a singhiozzo'"

La Funzione Pubblica Cgil dei Vigili del Fuoco della Liguria lancia un forte grido d'allarme sulle condizioni operative del Corpo, esprimendo "forte preoccupazione circa le recenti assegnazioni di personale assolutamente insufficienti a coprire la carenza di organico".

Secondo la denuncia del sindacato, la situazione è critica in tutte le figure professionali (operativo, tecnico e amministrativo), dove la carenza media si attesta intorno al 25%, con picchi che diventano ormai cronici: "Ad esempio a Savona, dove la percentuale arriva al 35%", specificano dalla Cgil.

La conseguenza diretta è la grave difficoltà nel garantire la piena operatività dei servizi essenziali e specialistici sul territorio. "Numerose le sedi specialistiche aperte a singhiozzo" denunciano i sindacati, che citano diversi esempi: "I distaccamenti portuali di Savona e La Spezia garantiscono solo 2 turni su 4. A Genova, la sede di Multedo è chiusa da quasi due anni, mentre a Calata Gadda è a rischio la chiusura di un turno. Il nucleo sommozzatori di Genova è garantito per soli 3 turni su 4, mentre a La Spezia solo un turno è rimasto".

La situazione incide pesantemente anche sui diritti dei lavoratori: "La corretta fruizione delle ferie è ormai un miraggio per tutto il personale", lamenta il sindacato.

Inoltre, diverse sedi sarebbero a forte rischio chiusura definitiva, come il distaccamento di Finale Ligure. La Funzione Pubblica Cgil avverte che, a fronte dei numerosi pensionamenti, "o l’amministrazione destinerà risorse per nuove assunzioni o ci si troverà nella condizione di non garantire in Liguria il servizio di soccorso".

Per affrontare l'emergenza, la Funzione Pubblica Cgil Liguria ha annunciato che nei prossimi giorni chiederà un incontro urgente ai Prefetti, ai sindaci e al Presidente della Regione Liguria.