Prevenzione del tumore alla mammella: grande partecipazione all’incontro di Albenga

Ieri, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, si è svolto il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dallo Zonta Club Alassio-Albenga in occasione del mese della prevenzione del tumore alla mammella.

Un percorso di quattro tappe itineranti dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno, con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e offrire strumenti concreti di conoscenza su una tematica tanto delicata quanto fondamentale per la salute delle donne.

Dallo Zonta Club Alassio-Albenga affermano: “Un sentito grazie all’amministrazione comunale di Albenga, rappresentata dal Sindaco Riccardo Tomatis, che ha portato i saluti istituzionali, accompagnato dalla Vice Sindaca Silvia Pelosi. La relatrice, Dott.ssa Cinzia Naso, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con un intervento chiaro, coinvolgente e di grande valore scientifico. Ha illustrato con efficacia l’importanza e la professionalità delle Breast Unit, spiegando il percorso diagnostico e terapeutico e sottolineando i vantaggi di un approccio multidisciplinare nelle cure oncologiche. Il suo intervento e la sua sensibilità sono stati molto apprezzati da tutti i presenti”.

Il Sindaco di Albenga Riccardo Tomatis aggiunge: “Sensibilizzare le donne su questo tema è un percorso che non dobbiamo mai abbandonare. Forse dopo il periodo del Covid c’è stato un certo rilassamento nei confronti di queste tematiche, ma dobbiamo tornare a parlarne perché, anche se può essere difficile parlare di prevenzione in questo campo, la diagnosi precoce può davvero fare la differenza.

Voglio cogliere l’occasione per ringraziare tutti i professionisti che hanno partecipato all’incontro: oltre ad essere estremamente competenti, riescono a trasmettere un’umanità e una sensibilità che non sono scontate, ma che per un medico, soprattutto in ambito oncologico, sono fondamentali.

Un ringraziamento particolare va allo Zonta Club Alassio-Albenga, sempre molto attivo sul territorio, capace di coniugare impegno, competenza e attenzione verso la comunità. La loro costante dedizione a temi di grande rilevanza sociale, come la salute delle donne e la promozione della prevenzione, è un valore aggiunto per il nostro territorio”.

I prossimi incontri del ciclo si terranno: mercoledì 22 ottobre a Loano, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con “Il punto di vista della chirurga senologa”; mercoledì 29 ottobre a Ortovero, presso la Sala Enoteca Regione Liguria, con “Il punto di vista della fisiatra: gli esiti”.