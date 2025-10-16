Savona, il Comune sistema le aree canine con un investimento da 86mila euro

Fondo terroso e senza erba, poco verde, fontane rotte e recinzioni che cedono: queste sono le principali criticità delle aree canine di Savona, spesso segnalate dai cittadini attraverso segnalazioni. Gli spazi dedicati ai cani, infatti, necessitano di interventi strutturali e di manutenzione per garantire sicurezza e decoro.

Per questo motivo, la giunta comunale ha deciso di destinare un investimento di 86.900 euro per lavori di riqualificazione nelle principali aree canine della città. Gli interventi interesseranno le zone delle Trincee, via Mentana, via Comotto, via Carissimo e Crotti, via Bruzzone, l’Isola della Gioventù, corso Colombo e corso Ricci. L’obiettivo è rendere gli spazi più fruibili, sicuri e accoglienti sia per i cani sia per i loro proprietari.

"Abbiamo approvato la delibera di giunta – spiega l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi – e presto interverremo per sistemare questi spazi. Agiremo in particolare sulle recinzioni e sugli arredi, come panchine e fontane, e cercheremo di ripristinare anche il verde dove possibile. Le aree canine non devono essere solo spazi di svago, ma luoghi curati e sicuri per tutta la comunità. Per quanto riguarda le altre aree canine cittadine, invece, sono già state oggetto di interventi in precedenza e continueremo a monitorarle periodicamente".