Savona, Letimbro invaso dalla vegetazione. Parodi: “Pianificati gli interventi, partiremo dai rii minori”

C'è preoccupazione tra i savonesi per la folta vegetazione presente nel torrente Letimbro: non solo canne ai lati del corso d'acqua, ma anche altri tipi di piante nel greto.

In questi giorni il meteo concede ancora giornate di sole, ma con l'arrivo delle piogge autunnali si teme che piante, arbusti e canne possano ostruire il regolare flusso delle acque e farne salire il livello.

“Conosciamo la situazione del Letimbro e degli altri rii – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – e abbiamo pianificato interventi di pulizia che dovranno essere avviati a breve; in genere partiamo dai rii minori. Sono previsti anche due importanti interventi di risagomatura del torrente: uno da 1,4 milioni di euro e un secondo da 970 mila euro.”

Il primo intervento sul Letimbro è previsto a dicembre e riguarderà il tratto tra il ponte dell'autostrada e il ponte Bianco.

“I lavori riguarderanno la realizzazione di due briglie – spiega Parodi – opere idrauliche finalizzate a stabilizzare il letto del torrente e a migliorarne la sicurezza. Con questi lavori riusciremo anche a prelevare una consistente quantità di sabbia, già caratterizzata e risultata compatibile con quella delle nostre spiagge. La sabbia sarà utilizzata per i ripascimenti dell'arenile di Zinola, a ridosso del camping.”

Un secondo intervento, previsto a fine 2026, riguarda invece la parte di torrente dal ponte dell'autostrada alla foce, per un importo di 976 mila euro, e prevede anche in questo caso una risagomatura dell'alveo del torrente, da cui verrà ricavata altra sabbia.