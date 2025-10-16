Visita a Millesimo con la 50&Più di Savona

Contribuire alla conoscenza e alla consapevolezza della bellezza del territorio in cui si vive è da sempre uno degli obiettivi dell’Associazione 50&Più di Savona. Sabato 18 ottobre un gruppo di associati si ritroverà a Millesimo per una giornata di scoperta e convivialità nel borgo della Valle Bormida, inserito tra “I Borghi più belli d’Italia” e classificatosi al secondo posto nella sfida televisiva “Il Borgo dei Borghi” promossa dalla trasmissione di Rai3 Kilimangiaro nel 2022.

Grazie alla collaborazione dell’Associazione “Millesimo Vive Arte & Storia”, i partecipanti potranno visitare alcune delle testimonianze più significative del patrimonio storico e artistico del paese: dal Palazzo Comunale di origine medievale a Villa Scarzella con il Museo Napoleonico, fino a via Roma, cuore del borgo, al celebre ponte della Gaietta, simbolo di Millesimo, e alla Chiesa di Santa Maria Extra Muros, splendido esempio di architettura romanica.

La giornata si concluderà naturalmente a tavola, nel segno della convivialità e della valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali. «Vedere nuovi luoghi, o semplicemente imparare a guardarli con maggiore attenzione, insieme al piacere dello stare insieme – sottolinea il presidente di 50&Più Savona Vincenzo Bertino – rappresenta il modo migliore per vivere pienamente la nostra vita associativa».