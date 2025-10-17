Comune e Croce Bianca di Albenga partecipano al lutto nazionale per la tragedia di Castel d’Azzano

Il Comune di Albenga aderisce al lutto nazionale proclamato in seguito alla tragedia avvenuta a Castel d’Azzano (Verona), in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma dei Carabinieri nell’adempimento del loro dovere.

In segno di partecipazione e cordoglio, le bandiere del Municipio sono esposte a mezz’asta, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella mattinata di oggi, la Croce Bianca di Albenga ha voluto rendere omaggio ai militari caduti portando alcune ambulanze davanti alla caserma dei Carabinieri di Albenga. In segno di lutto, le sirene dei mezzi sono state suonate per un minuto.

In questa occasione, il Presidente della Croce Bianca Dino Ardoino ha consegnato un mazzo di fiori al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Albenga Crescentini, a testimonianza della vicinanza e della riconoscenza dell’intera comunità.

Era presente anche l’Assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci, che ha affermato: “Oggi Albenga si unisce al dolore dell’Arma dei Carabinieri e delle famiglie dei tre militari caduti. Il loro sacrificio ci ricorda quanto ogni giorno donne e uomini in divisa mettano a rischio la propria vita per garantire la nostra sicurezza. A loro va la nostra più profonda gratitudine e il nostro rispetto”.