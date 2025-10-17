Spostamento ferrovia, il Comitato Territoriale: "Un’opera senza senso che contrasta con le direttive europee"

"Tutto è cominciato nel 1992, quando — dopo l’approvazione del progetto di raddoppio in sede della tratta ferroviaria Finale Ligure–Andora — il Comune di Borgio Verezzi, seguito da quello di Loano, si oppose alla sua realizzazione. Il progetto prevedeva anche la realizzazione di diversi sottopassi che avrebbero risolto gran parte dei mal di pancia dei due comuni". Cosi commenta il Comitato Territoriale in merito alla spostamento della ferrovia a monte.

"L’opera, innanzitutto, avrebbe avuto costi e danni ambientali contenuti, tempi di realizzazione più brevi, un ottimo servizio al cittadino e avrebbe risolto i problemi di viabilità già da una trentina d’anni. A causa di questa opposizione, gli amministratori dei comuni interessati optarono per lo spostamento a monte. Questa tabella riporta il risultato degli espropri che saranno effettuati per lo spostamento a monte della tratta ferroviaria".

"Quest’opera, senza senso, va contro le direttive europee sull’ambiente e sulla mobilità sostenibile, creerà danni all’economia dei settori turistico e agricolo, causerà forti disagi agli utenti e peggiorerà la viabilità", concludono dal Comitato Territoriale.