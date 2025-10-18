"Grow Festival – Semi di Consapevolezza" a Pietra Ligure, un evento all’insegna della gentilezza

La storia straordinaria di PizzaAut e dei suoi ragazzi raccontata dal suo fondatore Nico Acampora, il docufilm “La Gentilezza” di Federica Gambirasi e suo marito Mirco Vivian per celebrare la “Giornata della Gentilezza” del 13 novembre, “Ero un bullo”, la storia di Daniel Zaccaro raccontata e scritta da Andrea Franzoso, la “Camminata della Gentilezza” con le associazioni del territorio, i laboratori esperienziali “Chi sono Io”con al centro le emozioni e le relazioni degli adolescenti e poi conferenze e presentazione di libri, segnano il ritorno della terza edizione del “Grow Festival – Semi di Consapevolezza”, lo “spettacolo” lungo un mese e declinato in quattordici appuntamenti che da lunedì 20 ottobre a mercoledì 10 dicembre metterà in scena le mille sfumature della gentilezza e il suo catartico potere “generativo” di cambiamento.

Ad inaugurare la rassegna, lunedì 20 ottobre, sarà Andrea Franzoso, alle ore 21:00, al Teatro Moretti, con l’incontro dedicato al bullismo e alle problematiche giovanili, per replicare, il giorno dopo e solo per le scuole, con il suo spettacolo teatrale “Ero un bullo”. Giovedì 13 novembre, Giornata della Gentilezza, ci sarà la proiezione del docufilm “La Gentilezza” e domenica 23 novembre salirà sul palco del Moretti la straordinaria storia di PizzaAut per voce del suo fondatore Nico Acampora.

E poi ancora, martedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’incontro con le scuole presso la panchina di Janira e al pomeriggio Marta Stella presenta il suo libro “Clandestine. Il romanzo delle donne”, martedì 2 dicembre Franco Berrino presenta il suo manuale di “resistenza” alimentare per ritrovare il cibo naturale e la salute perdita “Il nostro veleno quotidiano” e domenica 7 dicembre la “Camminata della Gentilezza. Un Ricordo di Pace”, per ricoprire alcuni frammenti di storia della nostra. La programmazione è poi completata dai quattro laboratori esperienziali “Chi sono io” organizzati dall’Associazione “Contagioiamoci” al Centro Polivalente, dalle attività promosse dalla Biblioteca Civica “Silvio Accame” e dalla conferenza “Si scrive screening si legge salva la vita”, organizzata in collaborazione con l’Asl 2 “Savonese” e dedicata a sensibilizzare sull’importanza degli screening preventivi come formula salvavita.

"Nel 2022 Pietra Ligure è diventata ufficialmente il primo “Comune Gentile” della Liguria, il 40° in Italia. Oggi, con la terza edizione del “Grow Festival – Semi di consapevolezza” continuiamo a rinnovare l’impegno preso con l’adesione al “Movimento Italia Gentile” e lo mettiamo in pratica con un viaggio lungo 30 giorni, per 14 appuntamenti tra teatro, esperienze, cultura, arte, libri e incontri tematici per raccontare la gentilezza e il suo impatto sociale e culturale", commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino e alla cultura Daniele Rembado -

"Essere 'comune gentile' non è un’etichetta tra le tante, è un approccio, è una cifra che caratterizza tutta la città. La nostra amministrazione ha scelto di strutturare la propria azione programmatica su strategie e progettualità focalizzate sul “miglioramento” della vita dei propri cittadini, valorizzando la relazione “inclusiva”, 'gentile' e 'positiva' tra istituzione, cittadino, territorio e natura e promuovendo l’attivazione di un circolo virtuoso di azioni “garbate”, “sostenibili”, “smart” capaci di restituire un “quadro” organico di “cura”, “bellezza”, “attenzione” e “inclusività” che denotano un forte senso di comunità e una grande attenzione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla coesione – continuano - Con il “Grow Festival – Semi di consapevolezza” vogliamo consolidare un impegno sempre maggiore in questa direzione", concludono.