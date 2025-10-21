Finale, domani l'apertura dei battenti per la "Casa di Comunità" all'ex ospedale Ruffini

Sarà inaugurata domani la nuova Casa di Comunità di Finale Ligure, una delle strutture territoriali previste nel piano di riorganizzazione del sistema sanitario ligure, nei locali dell'ex ospedale Ruffini lungo la strada che porta a San Bernardino.

Le Case di Comunità rappresentano il fulcro della sanità di prossimità: spazi dedicati alla presa in carico integrata dei cittadini, dove medici di base, infermieri, specialisti e assistenti sociali collaborano per offrire servizi sanitari e socio-sanitari in modo coordinato, in maniera pensata per essere vicino al territorio.

La sede finalese, già operativa da alcune settimane per la maggior parte delle attività, aprirà ufficialmente alla presenza delle autorità e dei rappresentanti dell’ASL2.

Per l’occasione, sarà allestito anche un gazebo informativo in via Garibaldi 3, nel centro di Finale Ligure, accanto alla Banca BPER. Dalle ore 9.30 gli operatori dell’ASL2 saranno a disposizione dei cittadini per illustrare funzioni, orari e modalità di accesso ai servizi della nuova Casa di Comunità, distribuendo anche materiale informativo dedicato.