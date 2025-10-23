 / Politica

Politica | 23 ottobre 2025, 13:43

Termovalorizzatore, Arboscello e Natale (Pd): "Torna l’ipotesi Val Bormida e si promette di tutto pur di farla digerire al territorio"

"Bucci la smetta di giocare allo scaricabarile sui sindaci e chiuda anche l’Agenzia dei rifiuti"

"Parafrasando una canzone degli anni 80 si potrebbe dire: ‘C’è da spostare un termovalorizzatore, devi metterlo là’.  Dopo aver pensato di portarlo in Valbormida, poi a Scarpino e nei giorni scorsi persino a Rapallo, per far sciare i turisti (facendo ridere anche i sassi della diga); ora si torna a parlare di Valbormida, con i sindaci che devono risolvere il problema dei rifiuti liguri, quando invece dovrebbe essere Bucci e la Giunta regionale a farlo". Così commentano i consiglieri regionali del Partito Democratico Roberto Arboscello e Davide Natale, vicepresidente commissione Ambiente.

"In questo modo la Val Bormida potrebbe diventare, secondo alcuni, la terra dei sogni. Esprimi un desiderio e si farà con i soldi che porterà l’energia prodotta dal termovalorizzatore. Una nuova lampada di Aladino pronta a esaudire tutti. La pianificazione regionale non esiste più, il ruolo della giunta nemmeno, tutto è caricato sulle spalle dei territori e di compensazioni fantasiose per far digerire anche piatti più indigesti". 

"Lo ribadiamo ancora una volta, la responsabilità è della Regione e deve essere la Giunta a individuare le soluzioni più idonee per i cittadini, sia dal punto di vista ambientale che economico-finanziario per risolvere il problema, smettendo di giocare allo scaricabarile. In questo quadro inoltre non si capisce cosa serva mantenere in piedi l’Agenzia dei rifiuti un vero e proprio carrozzone sulle spalle dei liguri. Serve responsabilità", concludono. 

Redazione

