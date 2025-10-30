90enne disperso nei boschi: parenti e amici non si arrendono e organizzano una ricerca sabato

Le ricerche del 90enne scomparso nei boschi in località Sella, tra i Comuni di Cairo Montenotte e Altare, sono state sospese ieri sera dopo giorni di intense operazioni senza esito positivo. Nonostante ciò, parenti e amici dell’uomo non intendono arrendersi e hanno organizzato una nuova battuta di ricerca per sabato mattina.

L’appuntamento è fissato per le ore 7 circa presso il bivio Cappa, nella zona delle pale eoliche: “Chi vuole unirsi a noi ci fa tanto piacere”, spiegano i promotori dell'iniziativa. L’allarme era stato lanciato domenica scorsa, quando l’anziano non ha fatto ritorno a casa.

Le operazioni, coordinate dal Centro di Comando Avanzato dei vigili del fuoco in stretto contatto con la Prefettura di Savona, hanno visto l’impiego di numerose squadre, oltre alla Croce Rossa Italiana, al Soccorso Alpino e Speleologico e al gruppo dei Lupi di Albisola. A supporto sono intervenuti anche il nucleo droni proveniente da Torino e le unità cinofile specializzate.

Dall’inizio delle operazioni, circa 50 aree sono state perlustrate e oltre 200 tracce GPS registrate, a testimonianza dell’intenso lavoro congiunto sul territorio.

Al momento le ricerche resteranno sospese fino a quando non emergeranno nuovi elementi utili, mentre familiari e amici proseguono la loro mobilitazione con la speranza di ritrovare l’anziano.