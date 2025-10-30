Donna investita da un’auto a Stella: al San Paolo in codice giallo

Una donna è stata investita da un’auto nel tardo pomeriggio di oggi a Stella San Giovanni, in via Piccinini. Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento.

La donna ha riportato ferite e contusioni. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Stella, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona, dove è arrivata in codice giallo.