Maltempo, confermata la chiusura dell’allerta gialla per temporali

Continua fino a domani mattina la fase perturbata sul territorio ligure. Arpal ha prolungato l’allerta gialla sui grandi bacini di C fino alle 18 di oggi per il passaggio della piena del Magra, comunque contenuta in alveo.

Confermate le chiusure su Centro-Levante (zone B-E) alle 13 e sui bacini piccoli e medi di C alle 15. Dopo la cessazione dell’allerta, continuerà a piovere, soprattutto sul centro-levante.

Il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutto il territorio regionale. La massima intensità oraria è stata misurata a Mignanego (GE) con 33,2 mm/1h, mentre la cumulata più significativa sul territorio ligure è attualmente a Barbagelata (GE) con 155,6 mm/24h.

Nella giornata odierna si prevedono ancora piogge diffuse sul centro-levante, che torneranno a intensificarsi in serata, dove non si esclude la possibilità di temporali forti localizzati. Un miglioramento più deciso, seppur temporaneo, è atteso a partire dalla mattinata di domani.

Ancora piogge diffuse, soprattutto sullo spezzino e sul genovesato di levante, con qualche rovescio più stazionario o in lento spostamento dal pomeriggio. Venti settentrionali, localmente fino a forti (40-50 km/h) sul Centro-Ponente, rafficati agli sbocchi vallivi.

Fenomeni generalmente localizzati, come allagamenti di strade asfaltate o piccole frane; atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.