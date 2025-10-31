Savona piange la scomparsa di Furio Moizo di "Furia Bar" in via Montenotte

"Ciao Furio" , un grande cuore rosso e le firme dei vicini colleghi commercianti.

È stato posizionato questa mattina davanti al suo amato Furio Bar di via Montenotte in suo ricordo.

È mancato questa mattina improvvisamente proprio davanti al bar all'età di 63 anni Furio Moizo lasciando tutti sgomenti.

Immediato alle 7.00 l'intervento di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e dell'automedica del 118. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Era andato in pensione proprio ieri e avrebbe chiuso lo storico locale alla fine dell'anno.

Tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo sui social nei suoi confronti da parte di chi aveva avuto la fortuna di conoscerlo.