Savona, intervento della Polizia Locale: sorpreso a rubare al supermercato In's

Intervento tempestivo questa mattina del Nucleo di Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Savona, che ha fermato due uomini di nazionalità straniera sorpresi con atteggiamento sospetto nei pressi del supermercato In's, nella zona della stazione.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento dei due, hanno deciso di entrare nell’esercizio commerciale per effettuare un controllo. Alla vista degli agenti, uno dei sospetti ha lasciato cadere a terra una bottiglia di gin, che aveva occultato sotto gli indumenti nel tentativo di eludere la sorveglianza.

Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato accompagnato nel Comando di via Romagnoli, dove, a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di altra merce rubata.



Dagli accertamenti successivi è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine e aveva numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato quindi deferito in stato di libertà per tentato furto.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di controllo e prevenzione quotidiane condotte dalla Polizia Locale di Savona, volte a contrastare i reati predatori e a garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.

"La Polizia Locale ribadisce il proprio impegno costante nel contrasto a ogni forma di illegalità, sottolineando come la presenza attiva sul territorio rappresenti uno strumento fondamentale per mantenere il decoro urbano e la fiducia nella sicurezza cittadina" spiegano dal Comando di via Romagnoli.