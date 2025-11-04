In auto con 23 dosi di cocaina e oltre un etto di hashish: arrestato dalla polizia locale di Loano

Nel pomeriggio di domenica 2 novembre, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia della polizia locale di Loano ha proceduto al fermo di un’autovettura sulla quale viaggiava un 26enne di origine marocchina in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità spagnole.

Durante il controllo, gli operatori hanno avvertito un intenso odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo. Il conducente ha affermato di non detenere droga, ma la perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire una prima dose di cocaina abilmente nascosta.

Il giovane è stato quindi accompagnato presso il comando per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione personale e veicolare ha portato al sequestro di 23 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per l’attività di spaccio, nonché di un panetto di hashish del peso complessivo di circa 110 grammi, una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita e un telefono cellulare utilizzato per i contatti della rete di vendita.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, Chiara Venturi, il giovane è stato tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Imperia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Sono tuttora in corso indagini del Nucleo Sicurezza Urbana e dell’Unità Cinofila della Polizia Locale di Loano e Finale ligure al fine di individuare possibili collegamenti con ulteriori canali di approvvigionamento e smercio di sostanze stupefacenti nel territorio.

La polizia locale continuerà a svolgere un’azione costante di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente esposte e ai flussi di transito veicolare.