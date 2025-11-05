Presunta presenza di topi negli uffici a Vado, il Sindaco risponde a Odv Tutela Legale Lavoratori: "Attiva la deratizzazione, l'amministrazione non rimane inerte sulle segnalazioni"

Il Sindaco Fabio Gilardi risponde agli attacchi dell'ODV Tutela Legale Lavoratori in merito alla presenza di topi degli uffici comunali di Vado Ligure.

ODVTLL aveva infatti specificato che nell'ufficio del Comune vadese "da una settimana si registra la presenza di topi, nonostante gli interventi iniziali con trappole e sistemi di cattura. La vicenda è esplosa dopo la denuncia di due dipendenti che, segnalando i rischi per la salute, una di essa (socia della ODVTLL) si è vista proporre di lavorare… nel corridoio, portando con sé il necessario. Una soluzione che ha sollevato indignazione alla ODVTLL stessa e che mette in luce una gestione discutibile della sicurezza sul lavoro".

"Su tutto il territorio comunale è stato attivato da tempo il servizio di derattizzazione tutt’ora in essere e potenziato nelle zone ritenute più critiche anche a fronte di segnalazione dei cittadini da parte di ditta specializzata. L’Amministrazione comunale e gli Uffici comunali pertanto, non sono in alcun modo rimasti inerti a fronte delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e, a maggior ragione, dai propri dipendenti" ha scritto il primo cittadino vadese nella lettera inviata a ODV Tutela Legale Lavoratori e per conoscenza al direttore generale dell'Asl2, il segretario generale, il responsabile del Settore Tutela Ambiente, al comandante della polizia locale e all'rsu del comune di Vado.

La responsabile del settore amministrativo e vice segretario e il responsabile del settore lavori pubblici e servizi tecnologici hanno presentato una relazione dopo la segnalazione della presenza di roditori nell’Ufficio Messi/Portineria.

Lo scorso 27 ottobre un dipendente aveva segnalato la presenza di orme e di escrementi di roditore sulla propria scrivania chiedendo conseguentemente che fossero posizionate esche e che si provvedesse alla sanificazione dei locali. Nello stesso giorno da parte del Servizio Manutenzione, è stata attivata la ditta esecutrice del servizio di derattizzazione sul territorio comunale che ha posizionato 4 erogatori contenenti esche.

Il giorno successivo erano inoltre state posizionate anche 2 piastre collanti.

"A seguito di valutazione tecnica da parte degli addetti alla derattizzazione, in dette circostanze di tempo e proprio al fine di rendere più efficace l’effetto delle esche posizionate, non è risultato opportuno procedere alla sanificazione dei locali, da calendarizzare se non trascorsi almeno una settimana dall’inizio dell’intervento, e ciò fino alla risoluzione della problematica - viene spiegato nella relazione - Nelle more degli interventi di cui sopra si sono tempestivamente ipotizzate possibili soluzioni per collocare temporaneamente le dipendenti addette all’Ufficio Sportello al Cittadino in luogo alternativo adatto all’accoglienza dell’utenza e, contemporaneamente, idoneo all’espletamento dell’attività connesse all’utilizzo del computer e del centralino. E’ stato ipotizzato pertanto di allestire apposita postazione nell’atrio del Comune proprio per garantire l’accoglienza dell’utenza e/o di poter usufruire della disponibilità di postazioni di lavoro poste al piano terreno temporaneamente libere, ove le suddette dipendenti venivano poi provvisoriamente collocate stante l’assenza dei titolari".

Oggi, 5 novembre, la società di deratizzazione ha provveduto ad un monitoraggio degli erogatori e sarà effettuata la sanificazione dell’Ufficio Sportello al Cittadino e della parte adiacente nell’atrio comunale. La sanificazione era stata già calendarizzata in quanto, sempre a seguito di confronto con l’operatore economico, non sarebbe stata efficace effettuarla prima.

Negli ultimi giorni comunque nessuno dei dipendenti ha verificato la presenza di roditori all’interno dell’edificio comunale.

Su tutto il territorio comunale, viene specificato nella relazione, è stato attivato da tempo il servizio di derattizzazione tutt’ora in corso.