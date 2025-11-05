"L’Alpino che faceva sorridere i russi": un pomeriggio di ricordi, emozioni e musica a Varazze

Sabato 8 novembre, alle ore 17, presso la biblioteca civica “Eugenio Montale” di Varazze, si terrà la presentazione del libro “L’Alpino che faceva sorridere i russi”, a cura di Federico Boggiano.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Savona, e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire una storia intensa e toccante, legata al mondo degli Alpini e alla memoria dei protagonisti di un’epoca complessa e ricca di umanità.

Al termine della presentazione, il pomeriggio proseguirà con un breve intermezzo musicale, che vedrà esibirsi Silvio Ciapica (pianoforte e voce) e Maurizio Costa (basso elettrico), per un momento di condivisione e riflessione attraverso la musica. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.