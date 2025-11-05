Savona, lutto per la scomparsa di Anna Possenti, storico 'viso' della Confcommercio

Confcommercio Savona in lutto per la scomparsa di Anna Possenti, mancata ieri all’età di 64 anni.

Storica impiegata, ha dedicato la sua vita professionale alla Confederazione, iniziando a lavorare giovanissima e vedendo avvicendarsi ben sei Presidenti.

"Anna è stata per tanti anni il 'viso' di Confcommercio - ricorda il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra - Quando da ragazzo ho cominciato a frequentare l’associazione, ricordo con piacere la sua gentilezza e competenza. Mancherà a tutti noi. Perdiamo una persona che ha dato molto alla nostra Confcommercio ed a tutti i suoi colleghi di lavoro»

Ha ricoperto il ruolo di segretaria di presidenza con passione, dedizione e senso di appartenenza, spendendosi sempre per il bene dell’Associazione e dei colleghi.

"Al telefono amava presentarsi dicendo con orgoglio: 'Sono Anna Confcommercio', un modo semplice, ma sincero per esprimere il suo legame profondo con questa casa che sentiva anche un po’ sua - concludono da Confcommercio - Ci mancherà il suo sorriso, la sua competenza e il suo spirito gentile.Confcommercio Savona si stringe con affetto alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene".