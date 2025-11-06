Noli celebra Santa Cecilia: fiati protagonisti nel "Quartetto Pergolesi"

Continua la ricca tradizione musicale del borgo di Noli, particolarmente dedita agli appuntamenti culturali e con una forte impronta musicale che si tramanda grazie all’impegno della Associazione Filarmonica “Amici dell’Arte” e al sostegno del Comune.

Il secondo dei tre Concerti dedicati alla patrona dei musicisti, Santa Cecilia, si terrà sabato 8 novembre 2025, alle ore 21.15, presso il Teatro Defferrari di Noli.

Il palcoscenico ospiterà un originale Concerto del “Quartetto Pergolesi”, una formazione composta da eccellenze musicali della nostra provincia che propongono di "leggere o rileggere" alcune delle più belle pagine di musica da camera che hanno come protagonisti i Fiati.

Nello specifico, il Trio composto da Elena Bacchiarello (clarinetto), Claudio Massola (clarinetto) e Davide Nari (Sassofono Baritono) sarà coadiuvato da Adriana Costa (pianoforte) per rileggere in una trascrizione adatta a questo organico strumentale alcuni capolavori della musica barocca.

Il programma si aprirà con il Concerto per due Chalumeaux e Archi di G. F. Telemann, una delle prime composizioni a vedere il Clarinetto come solista. Il brano, delicato e profondo, alterna la spiritualità e la grazia del movimento iniziale e dell’Adagio centrale, a due tempi Allegri (il secondo e il quarto) di notevole difficoltà tecnica, soprattutto considerata l’epoca della composizione.

Seguirà il Trio n.° 1 in Do maggiore, primo dei Trii Londinesi composti da F. J. Haydn, un vero capolavoro di eleganza stilistica classica.

Dopo un intermezzo per Pianoforte solo – una Sonata di Alessandro Scarlatti – sarà la volta di due Sonate di Antonio Vivaldi: la n.° 10 ed infine la celeberrima Sonata “La Folia” in Re minore, op.1 n.° 12, presentata nella trascrizione per 2 clarinetti, Sax baritono e Basso Continuo al pianoforte.

L'evento rientra nel ciclo dei tre Concerti che animeranno il borgo di Noli e si concluderanno Sabato 15 novembre con il Concerto della “Big Band” del Golfo dell’Isola. Tutti e tre i Concerti, realizzati grazie al contributo del Comune, sono a ingresso libero.