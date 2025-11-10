Vigili del fuoco, dall'incontro tra sindacati e vertici garanzie sulla continuità a Finale e la proposta di avanzamento di categorie per Albenga

Non si verificheranno ulteriori chiusure delle squadre dei Vigili del fuoco di partenza nelle sedi di Finale Ligure e Albenga, grazie all’impiego di ore straordinarie supplementari assegnate dalla Direzione VVF Liguria fino a fine anno, così da sopperire temporaneamente alla carenza di organico. Inoltre, per quanto riguarda il piano strutturale, è stato confermato l’impegno del Comando provinciale a richiedere al Dipartimento nuove unità di personale, indispensabili per garantire la copertura di tutte le partenze terrestri nelle sedi permanenti della provincia di Savona.

Queste le novità emerse dall’incontro di conciliazione svoltosi lo scorso 28 ottobre richiesto dal Conapo, sindacato autonomo e primo rappresentativo di categoria, dopo la proclamazione dello stato di agitazione del 6 ottobre per la grave carenza di personale sul territorio savonese.

Alla riunione, presieduta dal Direttore Regionale VVF del Piemonte, ingegner Alessandro Paola, in qualità di conciliatore, hanno partecipato il Comandante provinciale di Savona, ingegner Giuseppe Filippo Di Maria, il Segretario provinciale CONAPO Marco Croce e il Vice Segretario regionale Liguria Walter Pastorino.

Ma non è tutto. Tra le novità più rilevanti, il comandante Di Maria si è dichiarato disponibile a sostenere la richiesta di avanzamento di categoria del Distaccamento di Albenga ad SD5 (1.600 interventi l’anno). Un passaggio che comporterebbe il potenziamento da 7 a 10 unità operative, per una sede che copre 23 Comuni e circa 66.000 abitanti, con un incremento fino a cinque volte durante la stagione turistica.

Non altrettanto positivo, invece, l’esito per il Distaccamento di Finale Ligure, la cui richiesta di avanzamento a SD4 (1.000 interventi l’anno) non ha trovato conferma. «Il Comando – spiega il CONAPO – ha ritenuto la sede “non sacrificabile”, ma non ha garantito un potenziamento». Il sindacato sottolinea tuttavia l’importanza strategica del presidio finalese, che copre 15 Comuni per 48.000 abitanti ed è fondamentale per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, vista la vocazione outdoor del territorio.

Durante l’incontro, il CONAPO ha ribadito che le recenti assegnazioni non sono sufficienti: alla sede centrale di Savona la “Seconda Partenza” resta raramente operativa, mentre rispetto al 2024 si registra una riduzione di 22 unità. Per assicurare la piena copertura delle squadre provinciali, sarebbero necessarie almeno 28 unità aggiuntive, numero che continua a crescere per effetto di pensionamenti e trasferimenti. Un quadro aggravato anche dai dati dell’Annuario Statistico CNVVF 2025, secondo cui il Comando di Savona ha effettuato 8.815 interventi nel 2024, confermando la pressione operativa su un organico già ridotto.

Nonostante tutto, il CONAPO ha scelto di non procedere con ulteriori azioni conflittuali, ma di conciliare “in segno di fiducia” verso le promesse del Comando. «Ciò non significa che la nostra attenzione venga meno: attendiamo a breve che il Comandante, dalle parole, passi ai fatti, informandoci in merito alle richieste che verranno inoltrate agli Uffici Centrali», ha dichiarato Marco Croce, segretario provinciale Conapo di Savona, aggiungendo:

«Ringrazio i sindaci e gli esponenti della politica locale, regionale e nazionale per la loro vicinanza rispetto alle problematiche esposte. In ogni caso, chiediamo che continuino a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, a tutela della sicurezza della popolazione dei territori di loro competenza».