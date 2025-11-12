Savona, avviato il progetto del Comune "Housing first" per i senza fossa dimora

Con l'inaugurazione questa mattina, 12 novembre, è partito il progetto Housing First di via Mistrangelo, un tassello della strategia cittadina per l'inclusione e il contrasto alla povertà estrema e all’emarginazione sociale. L’obiettivo è l’inserimento delle persone che vivono una condizione di grave marginalità, come i senza dimora, in un percorso che tolga le persone dalla strada e punti al recupero della loro autonomia.

Si tratta di una delle azioni che l’Amministrazione comunale mette in campo all’interno di una strategia articolata, che prevede interventi decisi, come l’allontanamento coatto o i daspo, in caso di reiterati e gravi episodi di disturbo della quiete pubblica, fino agli strumenti di accompagnamento sociale, come l’attività svolta dell’unità di strada, il percorso di inserimento lavorativo dei Custodi del Bello e la realizzazione della stazione di posta di via De Amicis che verrà inaugurata nei prossimi mesi.

Il progetto Housing First, realizzato grazie ai fondi del PNRR, offre accoglienza temporanea e percorsi di autonomia per persone senza fissa dimora o nuclei familiari in condizioni di fragilità.

L’intervento, dal valore complessivo di 710mila euro, ha consentito la ristrutturazione della vecchia sede Caritas di via Mistrangelo, dove sono stati ricavati mini-alloggi in grado di ospitare fino a 10 persone. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Diocesana Comunità Servizi, partner operativo nella gestione quotidiana e nel supporto agli ospiti. L’iniziativa rientra nel più ampio programma PNRR del Distretto 7 Savonese.

“Con Housing First compiamo un passo concreto verso un modello di accoglienza che non si limita all’emergenza, ma costruisce percorsi di autonomia e reinserimento sociale - ha dichiarato l’Assessore ai Servizi sociali Riccardo Viaggi - L’obiettivo è restituire dignità e opportunità a chi vive una condizione di esclusione, attraverso un sistema integrato di strutture, servizi e relazioni sul territorio.”

La filosofia dell’Housing First si fonda sull’idea che la casa rappresenti il primo strumento per ricostruire la propria vita: offrendo un luogo stabile e sicuro, le persone possono affrontare più efficacemente percorsi di inclusione sociale, formativa e lavorativa.

Ogni ospite della struttura avrà un case manager, sarà seguito da una equipe multidisciplinare che lo accompagnerà nel percorso, anche in termini di formazione e di inserimento lavorativo, integrazione socio-sanitaria e incremento del reddito. Si terranno incontri e tavoli di raccordo tra l'unità operativa dell'ambito, l'ente gestore, il referente case manager, con il fine di progettare e coordinare le azioni e lo sviluppo del progetto nella sua interezza. Uno dei locali è stato appositamente adibito per l'accoglienza delle persone dimesse dagli ospedali o dalle strutture sanitarie con l'accompagnamento di personale socio-sanitario dedicato.

Con questa inaugurazione Savona conferma il proprio impegno nel rafforzare la rete dei servizi socio-assistenziali, in sinergia con gli enti del terzo settore e con il supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.