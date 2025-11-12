Solidarietà ad Andora: giornata di raccolta farmaci per minori bisognosi

Raccolta di farmaci per i minori di famiglie in difficoltà. Per tutta la giornata di domani, giovedì 13 novembre, si terrà una raccolta di farmaci davanti alla Farmacia Comunale di Molino Nuovo, a cura dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), sezione di Andora.

“Abbiamo aderito al progetto della Fondazione Francesca Rava, Onlus che opera nel campo degli aiuti all’infanzia, cercando, con la propria attività, di offrire un sostegno concreto ai bambini in situazioni di disagio – ha dichiarato il presidente dell’ANMI sezione di Andora, Claudio Londri. – In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, promuoviamo una raccolta di farmaci finalizzata a sensibilizzare i cittadini sui diritti dei bambini e a fornire un aiuto concreto grazie alla raccolta di prodotti baby-care e farmaci pediatrici”.

“Siamo grati alla Farmacia Comunale di Molino Nuovo per aver accolto la nostra richiesta e ringraziamo il vicesindaco con delega alla Farmacia, Daniele Martino, e il presidente del Consiglio comunale delegato alla Sanità, Flavio Marchiano, per la sensibilità dimostrata verso il progetto” - conclude Claudio Londri

Nella scorsa edizione, la partecipazione dei volontari ANMI all’iniziativa fu significativa su tutto il territorio nazionale, contribuendo in modo efficace al successo dell’attività benefica.