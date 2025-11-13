Aurelia in tilt tra Celle e Savona: un intervento sulle acque bianche ad Albissola mette in ginocchio la viabilità

L'Aurelia tra Celle e Savona e viceversa totalmente in tilt dalle prime ore della mattinata.
Un'ulteriore giornata di "passione" per chi percorre la statale questa mattina con il traffico che è totalmente congestionato anche nella zona del casello autostradale di Albisola in Corso Mazzini.
Sia sull'autostrada A10 che sull'Aurelia non risultano esserci incidenti, né particolari cantieri significativi, se non per un intervento per lo spurgo delle acque bianche ad Albissola Marina in Corso Bigliati poco prima dell'incrocio con Piazza Rossello.
Viabilità totalmente bloccata anche nelle strade interne albisolesi.