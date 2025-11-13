Tragedia a Savona: donna anziana trovata senza vita in casa

Tragedia a Savona, zona Lavagnola, in via Rodi, dove questa sera è stata trovata senza vita una donna anziana nella sua abitazione.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.20. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Savona, con diversi mezzi, e i sanitari del 118, giunti con l’automedica insieme ai volontari della Croce Bianca di Savona, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, probabilmente avvenuto già da alcuni giorni.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Articolo in aggiornamento.