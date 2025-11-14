La gentilezza fiorisce a Leca grazie ai bambini del "Girotondo"

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, i bambini del nido e della scuola dell’infanzia "Girotondo" di Leca hanno portato un tocco di colore e dolcezza tra le vie della città.

Guidati dalle loro maestre e educatrici, i piccoli hanno realizzato con entusiasmo cartoncini colorati, trasformati in veri e propri cartelli gentili: messaggi semplici ma profondi, come "Fai una telefonata a un amico", "Abbraccia una persona", "Sorridi a chi incontri", "Aiuta qualcuno oggi".

Un gruppo di bambini è uscito per le vie di Leca per appendere i cartelli agli alberi e piantarli nelle aiuole, regalando così alla città un piccolo seme di positività.

Un gesto simbolico che vuole ricordare a tutti — grandi e piccoli — quanto sia importante coltivare la gentilezza ogni giorno, con gesti semplici che fanno bene a chi li riceve e a chi li compie.

"Abbiamo voluto coinvolgere i bambini in un’attività concreta, che li aiuti a capire che la gentilezza è qualcosa che si può seminare e far crescere — raccontano le insegnanti —. Speriamo che chi passerà davanti ai cartelli possa fermarsi un momento a riflettere o, magari, a sorridere".

Un piccolo grande esempio di come anche i più piccoli possano rendere la comunità più accogliente e luminosa.