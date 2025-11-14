Savona, raid di danneggiamenti e furti: colpite una decina di auto

Sarebbero più di una decina le auto danneggiate a Savona nelle ultime ore.

I proprietari delle auto si sarebbero accorti dei danni questa mattina e alcuni avrebbero già formalizzato le denunce in Questura.

Ad essere colpiti con vetri posteriori e anteriori distrutti i mezzi soprattutto nella zona di Corso Colombo e via Peppino Impastato in Darsena.

Potrebbe trattarsi non di un atto vandalico in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con ll vano porta oggetti aperto.

Sono in corso le indagini della polizia.

Lo scorso 30 ottobre diverse auto erano state colpite nel parcheggio a lato del palazzo della Provincia.