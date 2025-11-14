 / Cronaca

Cronaca | 14 novembre 2025, 17:36

Savona, raid di danneggiamenti e furti: colpite una decina di auto

Vetri spaccati ai mezzi in Corso Colombo e via Peppino Impastato

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Sarebbero più di una decina le auto danneggiate a Savona nelle ultime ore.

I proprietari delle auto si sarebbero accorti dei danni questa mattina e alcuni avrebbero già formalizzato le denunce in Questura. 

Ad essere colpiti con vetri posteriori e anteriori distrutti i mezzi soprattutto nella zona di Corso Colombo e via Peppino Impastato in Darsena. 

Potrebbe trattarsi non di un atto vandalico in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con ll vano porta oggetti aperto. 

Sono in corso le indagini della polizia. 

Lo scorso 30 ottobre diverse auto erano state colpite nel parcheggio a lato del palazzo della Provincia.

Luciano Parodi

