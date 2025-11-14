"I giovani maschi e la violenza sulle donne": a Borgio Verezzi l'incontro pubblico organizzato da Associazione Agorà e Unitre

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Agorà e Unitre, con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi e della BCC Pianfei Rocca de’ Baldi, organizzano l’incontro pubblico "I giovani maschi e la violenza sulle donne".

Appuntamento fissato per martedì 25 novembre, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Borgio Verezzi.

Interverrà la dott.ssa Marina Calissi, psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza, per affrontare un tema quanto mai attuale e complesso: il rapporto tra i giovani uomini e la violenza di genere.

"Nel contesto contemporaneo, per la Generazione Z la trasgressione non rappresenta più il motore principale della crescita adolescenziale né dei processi di separazione e individuazione - spiegano gli organizzatori - Amore, sessualità e potere si intrecciano oggi con le dinamiche di internet, dei videogiochi, della musica trap e dell’intelligenza artificiale, generando nuove sfide emotive e relazionali. Comprendere questi cambiamenti è fondamentale per prevenire comportamenti violenti e promuovere relazioni più consapevoli e rispettose".

La Dr.ssa Calissi, psicologa e psicoterapeuta dell’adolescenza, è stata responsabile del centro giovani dell’Asl2 per la prevenzione, diagnosi e cura della fascia adolescenziale, oltre ad essere docente in numerosi corsi e congressi sull’adolescenza.