Savona, il ponte mobile Pertini chiuso il 18 novembre per manutenzione

Nella giornata di martedì 18 novembre il ponte mobile "Sandro Pertini"nella darsena di Savona sarà chiuso al transito pedonale per consentire lo svolgimento di un intervento di manutenzione ordinaria programmata a cadenza trimestrale.

Le attività dell'intervento riguarderanno principalmente riduttori e motori elettrici, ralle di rotazione e centraline oleodinamiche, oltre alle manutenzioni effettuate settimanalmente per monitorare il corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del pontile.

Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.