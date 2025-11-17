 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 08:59

Savona, il ponte mobile Pertini chiuso il 18 novembre per manutenzione

L’intervento riguarderà la revisione di riduttori, motori elettrici, ralle di rotazione, centraline oleodinamiche e dei controlli settimanali sul sistema di apertura e chiusura del pontile

Savona, il ponte mobile Pertini chiuso il 18 novembre per manutenzione

Nella giornata di martedì 18 novembre il ponte mobile "Sandro Pertini"nella darsena di Savona sarà chiuso al transito pedonale per consentire lo svolgimento di un intervento di manutenzione ordinaria programmata a cadenza trimestrale.

Le attività dell'intervento riguarderanno principalmente riduttori e motori elettrici, ralle di rotazione e centraline oleodinamiche, oltre alle manutenzioni effettuate settimanalmente per monitorare il corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del pontile. 

Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium