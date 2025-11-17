 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 08:50

Savona, vetri distrutti delle auto, è il turno di Piazza del Popolo: una decina i casi

Nei giorni scorsi raid in Corso Colombo e via Peppino Impastato, ad inizio mese nel parcheggio a lato della Provincia

Non solo la zona di Corso Colombo e via Peppino Impastato ma anche il parcheggione di Piazza del Popolo.

Sarebbero un'ulteriore decina le auto danneggiate a Savona tra venerdì e sabato e in questa occasione i ladri/vandali hanno colpito nel centrale park savonese.

I proprietari delle auto si sarebbero accorti dei danni e alcuni avrebbero formalizzato le denunce in Questura aggiungendosi a quelle che erano state presentate venerdì scorso.

I mezzi sono stati colpiti con la rottura dei vetri posteriori e anteriori.

Potrebbe trattarsi non di un atto vandalico in piena regola ma di furti visto che alcune auto all'interno sono state messe a soqquadro con ll vano porta oggetti aperto. 

Proseguono le indagini della polizia che a questo punto si trovano di fronte a veri e propri raid.

Lo scorso 30 ottobre diverse auto erano state colpite nel parcheggio a lato del palazzo della Provincia.

Luciano Parodi

