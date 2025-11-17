"Orientamenti" celebra i suoi trent’anni: domani l’inaugurazione ai Magazzini del Cotone di Genova

Domani, martedì 18 novembre, si apre la 30ª edizione del Festival Orientamenti, che animerà i Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova fino al 21 novembre. La manifestazione, punto di riferimento per il mondo della formazione, dell’orientamento e delle professioni, inaugurerà ufficialmente alle 9.30 nella Sala Grecale, alla presenza delle più importanti istituzioni regionali e cittadine.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, gli assessori Simona Ferro(Formazione) e Marco Scajola (Programmazione FSE), il sindaco di Genova Silvia Salis, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Antimo Ponticiello, Giulia Pellegri dell’Università di Genova e il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando. Accanto alle autorità, saranno presenti anche i tre “dreamers” che incarnano i filoni tematici del Festival: la giornalista Giovanna Botteri per l’area human, l’ingegnera Amalia Ercoli-Finzi per quella stem e il maestro pasticcere Iginio Massari per il percorso hands. Al termine dell’inaugurazione, il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola visiteranno gli spazi della manifestazione.

La giornata proseguirà con una serie di incontri che offriranno spunti di riflessione, testimonianze e approfondimenti legati al futuro dei giovani.

Alle 11.30, nella Sala Grecale, Amalia Ercoli-Finzi dialogherà con la figlia Elvina in un confronto dedicato alla “leadership gentile nello spazio”, un racconto a due voci su come empatia, ascolto e collaborazione stiano cambiando il modo di guidare le missioni e la ricerca aerospaziale. Alla stessa ora, nella Sala 1 del The Space Cinema, Iginio Massari accompagnerà il pubblico alla scoperta del valore di precisione, equilibrio e ricerca della perfezione, mentre nella Sala Maestrale Giovanna Botteri affronterà il tema del raccontare il mondo per capirlo, condividendo la propria esperienza giornalistica internazionale.

La prima giornata del Festival si concluderà alle 17, nella Sala Levante, con la consegna del Premio Regionale “Lo Sportivo Ligure dell’Anno”, un riconoscimento dedicato ai talenti sportivi del territorio.

“Il trentennale di Orientamenti segna la maturità di un sistema ormai integrato nell’offerta formativa regionale – commenta l’assessore alla Formazione Simona Ferro - Quest’anno il Festival durerà un giorno in più, con un’apertura straordinaria serale per permettere a più famiglie di partecipare. Con oltre duecento incontri, centocinquanta espositori e la presenza di figure di primo piano come Giovanna Botteri, Iginio Massari e Amalia Ercoli Finzi, vogliamo offrire ai ragazzi un’occasione unica per conoscere percorsi diversi, dalle competenze umanistiche alle discipline scientifiche fino ai mestieri artigiani, che rappresentano una ricchezza del nostro territorio”.

“Orientamenti in trent’anni è diventato un punto di riferimento non solo per la Liguria ma anche a livello nazionale, con un afflusso straordinario di studenti e un programma sempre più ricco – aggiunge l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola - Grazie al Fondo Sociale Europeo possiamo investire in modo efficace in orientamento e formazione, come riconosciuto anche dalla Commissione europea: siamo una delle regioni virtuose nell'utilizzo delle risorse comunitarie per quest'area. Non diciamo ai giovani cosa scegliere, ma offriamo loro e alle loro famiglie strumenti, esperienze e informazioni per individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini. È un lavoro che vive nei quattro giorni del Festival ma anche durante tutto l’anno in tutta la regione, e i risultati ci confermano che la strada è quella giusta”.