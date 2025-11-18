 / Cronaca

Cronaca | 18 novembre 2025, 13:01

Albenga dà l’ultimo saluto a Liliya Luchka (FOTO)

Questa mattina si sono svolti i funerali della 36enne scomparsa dopo una lunga malattia

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga, i funerali di Liliya Luchka, 36 anni, originaria dell’Ucraina e moglie di Pasquale Omento, commerciante albenganese e titolare, insieme al fratello Gianni e alla sorella Stella, del negozio Tinsilone.

Liliya si è spenta all’ospedale San Martino di Genova dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto del marito e dei suoi cari. Lascia il marito Pasquale, le figlie Nicole e Noemi, la sorella Natalia e tutta la famiglia.

La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove era molto conosciuta e stimata.

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Foto di Silvio Fasano

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium