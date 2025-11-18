Albenga dà l’ultimo saluto a Liliya Luchka (FOTO)

Si sono svolti questa mattina, nella chiesa del Sacro Cuore di Albenga, i funerali di Liliya Luchka, 36 anni, originaria dell’Ucraina e moglie di Pasquale Omento, commerciante albenganese e titolare, insieme al fratello Gianni e alla sorella Stella, del negozio Tinsilone.

Liliya si è spenta all’ospedale San Martino di Genova dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto del marito e dei suoi cari. Lascia il marito Pasquale, le figlie Nicole e Noemi, la sorella Natalia e tutta la famiglia.

La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in città, dove era molto conosciuta e stimata.