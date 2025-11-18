Finale Ligure, anziana investita in via Domenico Brunenghi: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati questa mattina a Finale Ligure per un investimento che ha coinvolto una donna anziana in via Domenico Brunenghi, all’altezza di Vico Altino.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e regolato il traffico, rallentato anche a causa del senso unico della strada.

La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.