 / Cronaca

Cronaca | 18 novembre 2025, 12:35

Finale Ligure, anziana investita in via Domenico Brunenghi: soccorsi mobilitati

La donna è stata trasportata in codice giallo del Santa Corona

Finale Ligure, anziana investita in via Domenico Brunenghi: soccorsi mobilitati

Soccorsi mobilitati questa mattina a Finale Ligure per un investimento che ha coinvolto una donna anziana in via Domenico Brunenghi, all’altezza di Vico Altino.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il personale sanitario e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e regolato il traffico, rallentato anche a causa del senso unico della strada.

La donna è stata stabilizzata e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium