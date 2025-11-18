 / Cronaca

Cronaca | 18 novembre 2025, 15:42

Savona, scontro tra veicoli alla rotonda di Corso Mazzini: rallentamenti al traffico, un ferito in codice giallo

Sul posto la Croce Bianca savonese e la Polizia stradale

Rallentamenti al traffico nel centro cittadino e un ferito in codice giallo. Questo il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio odierno, poco dopo le 15, alla rotonda di Corso Mazzini a Savona, davanti al Mercato Civico.

A scontrarsi sarebbero stati due veicoli, con cause e dinamica al vaglio degli agenti della Polstrada intervenuti. Sul posto, con loro, anche un'ambulanza della Croce Bianca savonese che ha prestato le prime cure del caso a un uomo sulla cinquantina trasportato poi in codice giallo al San Paolo.

Code e rallentamenti si sono verificati in entrambe le direzioni di marcia, sia verso ponente che verso levante e all'ingresso del porto.

