Cacciatore infortunato cadendo nei boschi dell'albenganese: soccorsi mobilitati a Salea, interviene l'elisoccorso

Operazione di soccorso complessa nella mattinata odierna per il recupero di un cacciatore infortunato nella frazione di Salea, nel comune di Albenga. L'uomo è rimasto ferito durante una battuta di caccia cadendo in una zona impervia e riportando alcuni traumi non gravi.

L'intervento ha visto così la mobilitazione degli uomini del Distaccamento dei Vigili del Fuoco albenganese supportati dal personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale), essenziale per la gestione del recupero in ambiente boschivo.

Insieme ad essi sono giunti sul posto anche i militi della Croce Bianca ingauna, dando via al lavoro congiunto cruciale per raggiungere l'uomo ferito, fornirgli la prima assistenza e pianificare l'estrazione in condizioni di sicurezza.

Le prime cure avanzate e la stabilizzazione dell'uomo ferito sono state garantite dal personale sanitario a bordo dell'elicottero "Drago", che ha poi provveduto al successivo trasferimento in ospedale, in codice giallo, al Santa Corona di Pietra Ligure.