Cairo, sequestro della Finanza per prodotti per la cura della persona contenenti sostanze cancerogene

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona hanno concluso un’attività ispettiva che ha portato al sequestro di prodotti per la cura della persona, in particolare smalti e gel permanenti, risultati contenere sostanze altamente nocive per l’essere umano. Tali componenti sono vietate dalla normativa comunitaria, in conformità al Regolamento (UE) 2025/877. L’operazione rientra nel più ampio piano di interventi finalizzato al rafforzamento dei controlli nazionali ed europei in materia di sicurezza dei prodotti.

In particolare, gli articoli sequestrati — già esposti e pronti all’uso nei locali dell’attività — contenevano la sostanza chimica “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (TPO), classificata come cancerogena e tossica, il cui impiego sarà vietato a partire dal 1° settembre 2025.

Immediato l’intervento dei militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte, che hanno proceduto al ritiro immediato della merce e alla contestuale segnalazione della titolare del centro estetico all’Autorità Giudiziaria.

L'avvocato della titolare del centro, Franco Yari, precisa: "L'ispezione della Guardia di Finanza di Cairo Montenotte ed il successivo sequestro sono avvenuti in data 17 settembre 2025, quindi solo un paio di settimane dopo l'entrata in vigore della normativa europea. La titolare del centro estetico era al corrente di tale nuovo divieto ed al rientro dalle vacanze, avvenuto il 15 settembre 2025, avrebbe provveduto a smaltire i prodotti divenuti vietati, che non sono stati comunque utilizzati per alcun trattamento".

"Anche alla luce di quanto sopra - prosegue il legale - il PM ha ritenuto di richiedere l'archiviazione del procedimento in data 24 ottobre".