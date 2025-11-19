Ferrania e i paesaggi postindustriali al centro di un progetto didattico e culturale

Venerdì 21 novembre il Comune di Cairo Montenotte ospiterà una giornata dedicata ai paesaggi e ai patrimoni (post)industriali della Valle Bormida, presso la biblioteca civica “F.C. Rossi”. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Università di Genova, Dipartimento Architettura e Design, e finanziata dal PNRR “Young Researchers 2022”, mira a far conoscere strumenti per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio industriale locale.

La mattinata, dalle 10 alle 13.30, inizierà con i saluti istituzionali del sindaco Paolo Lambertini e dell’assessore alla Cultura Caterina Garra, insieme a rappresentanti di realtà culturali e accademiche, tra cui Alessandro Bechis del Ferrania Film Museum e membri del Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova.

Dalle 11 alle 12.30 sarà presentato il progetto di ricerca Landscapes of Industrial Production: Documenting and Assessing 20th Century (post)Industrial Landscapes as Resources (Land-In-Pro), coordinato dalla ricercatrice Federica Pompejano insieme a Sara Mauri e Marta Casanova. L’iniziativa approfondisce la conoscenza dei paesaggi industriali e sviluppa strategie per la loro valorizzazione, promuovendo la collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità locali.

Dalle 12.30 alle 13.30 i partecipanti potranno visitare il Ferrania Film Museum, guidati da Alessandro Bechis, per scoprire le architetture e la memoria industriale che caratterizzano il territorio.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, è in programma un laboratorio didattico per bambini dagli 8 ai 10 anni, dal titolo Tra fabbrica e memoria. Scopriamo il paesaggio industriale di Ferrania. L’attività, curata dal team Land-In-Pro, offre ai più giovani un’esperienza educativa e creativa, stimolando osservazione critica, lavoro di gruppo e creatività, e sensibilizzando sul valore storico e culturale del paesaggio industriale.

Per partecipare al laboratorio (numero massimo 16 bambini) è necessaria la prenotazione entro il 19 novembre ai contatti: federica.pompejano@unige.it, ferraniafilmmuseum@gmail.com, o telefonando al 345 174 5767 (Ferrania Film Museum) e 019 504533 (biblioteca civica).