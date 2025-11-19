Savona si prepara al XVIII "Premio Cronin": venerdì 21 novembre ospite l'economista Carlo Cottarelli

Appuntamento a venerdì 21 novembre, alle ore 16:45, nella Sala Rossa del Municipio di Savona dove si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della diciottesima edizione del Premio Cronin, uno degli appuntamenti culturali più radicati e importanti della Città della Torretta, già noto nel panorama nazionale, e promosso dalla Sezione "G. B. Parodi" dell'Associazione Medici Cattolici Italiani.

Per l'occasione interverrà l'economista Carlo Cottarelli, Premio alla Carriera 2025.

Istituito nel 2007, presieduto e animato dal medico Marco Lovisetti e intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, il concorso letterario a cui medici e odontoiatri possono partecipare inviando testi inediti è patrocinato da enti come la Regione Liguria, il Comune di Savona, l’Associazione Medici Scrittori Italiani, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona e la Società Italiana di Psichiatria.

Come ricorda lo stesso Lovisetti, alle origini del Premio va fatto risalire un percorso culturale, "in un’epoca di netta predominanza di una medicina sempre più scientifica e tecnologica", che si prefisse l’intento di "sostenere un'iniziativa che disvelasse, mediante i frutti della creatività letteraria, l’altra metà dell’anima dell’essere medico, quella più nascosta".

"Il segreto di un certo successo del Premio Cronin credo vada individuato in tre elementi fondamentali - continua - la macchina organizzativa, con un ampliamento delle sezioni tra cui i partecipanti possono scegliere, la qualità nella composizione delle giurie (stimatissimi docenti di materie letterarie, universitari, giornalisti di importanti testate nazionali, magistrati, poeti) e il fatto che non pochi vincitori, dopo questo traguardo, arrivano a pubblicare le loro opere e continuano ad ottenere successi in altre rassegne. Per alcuni il Cronin costituisce l’inizio di una vera attività editoriale".