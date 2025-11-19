Il Partito Liberaldemocratico sbarca a Savona: in agenda il primo congresso provinciale

Il Partito Liberaldemocratico (PLD) si prepara a lanciare la sua attività politica nel Savonese: sabato 22 novembre, dalle ore 10 alle ore 13, si terrà il suo primo Congresso provinciale, presso l’NH Hotel di Savona in via Chiodo dove l'appuntamento è convocato per l'elezione del Segretario e del Direttivo Provinciale.

L'evento savonese segue il Congresso nazionale di fondazione del Partito, che si è tenuto a Bologna lo scorso giugno, e il Congresso regionale ligure, svoltosi a Genova il 25 ottobre. Questo Congresso provinciale sarà l'occasione ufficiale per la presentazione e il lancio del PLD sul territorio.

La giornata sarà dedicata al confronto e al dibattito tra gli iscritti, con l'obiettivo primario di definire le linee politiche che guideranno l'azione del partito nella provincia savonese per i prossimi anni.

Il PLD ha inoltre esteso l'invito alle altre forze politiche locali, molte delle quali "hanno manifestato l'intenzione di portare un contributo ai lavori del Congresso".

Il Congresso è aperto anche ai simpatizzanti che desiderano contribuire allo sviluppo di questo nuovo progetto politico. L'obiettivo fondamentale del Partito Liberaldemocratico è chiaro: dare rappresentanza a tutti coloro che non si riconoscono negli attuali schieramenti del bipopulismo italiano.