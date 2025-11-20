Altare celebra Aldo Capasso: mattonelle per ricordare il maestro del Realismo Lirico

Il Comune di Altare rende omaggio a una delle figure più illustri della città con un’iniziativa che unisce arte, memoria e comunità. Un progetto speciale prevede il posizionamento di mattonelle commemorative lungo viale Riccardo de Caroli, in ricordo di Aldo Capasso, scrittore, poeta e critico letterario di fama internazionale.

Nato a Venezia nel 1909, Capasso scelse Altare come sua città d’adozione, diventando un punto di riferimento per la cultura locale e nazionale. Fondatore del movimento del Realismo Lirico, fu amico e collaboratore di grandi letterati come Eugenio Montale e Luigi Pirandello. Tra i riconoscimenti della sua carriera, spicca la nomination al Premio Nobel per la Letteratura nel 1995.

Capasso si spense il 3 marzo 1997 all’ospedale di Cairo Montenotte, lasciando un’eredità culturale che Altare oggi celebra con questa originale installazione urbana.