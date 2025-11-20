Turismo sostenibile nel Ponente: al Campus di Savona la conferenza finale di Liguria Tourism

Si terrà lunedì 24 novembre 2025, alle 10:30, presso il Campus universitario di Savona dell’Università di Genova (Palazzina Marchi, Aula MA218, Via Magliotto 2) la conferenza finale del progetto “Liguria Tourism”, iniziativa strategica dedicata alla definizione di un nuovo modello di turismo sostenibile per il Ponente ligure.

Il progetto – promosso dal Settore Affari Europei e Internazionali della Regione Liguria nell’ambito del Technical Support Instrument della Commissione Europea – è stato realizzato dall’Università di Genova insieme a Liguria Ricerche, coinvolgendo come area pilota il Comune di Albenga e il contesto naturalistico dell’Isola Gallinara. Alla ricerca hanno partecipato quattro Dipartimenti dell’Ateneo: Scienze Politiche e Internazionali, Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, Economia e Architettura e Design.

Durante la conferenza sarà illustrato il modello di sviluppo turistico sostenibile elaborato nel corso di un ampio percorso di studio e collaborazione con gli enti del territorio. Al centro dell’incontro anche la presentazione degli studi multidisciplinari, del percorso di governance e del test pilota della “piscina naturale” attorno all’Isola Gallinara, in linea con la strategia regionale di promozione del turismo responsabile e innovativo.

Sono previsti interventi di esperti di rilievo internazionale, oltre alla presentazione di esperienze e progettualità che valorizzano l’ambiente, il paesaggio e le potenzialità del territorio ligure.

Il programma della giornata

10:30 – Registrazione dei partecipanti

11:00 – Saluti istituzionali e introduzione ai lavori

11:20 – Sessione tecnica

12:40 – Presentazione di progetti selezionati di turismo sostenibile collegati a Liguria Tourism

13:20 – Pausa pranzo

15:00 – Confronto con esperti internazionali sui temi del turismo sostenibile

17:00 – Conclusioni

L’appuntamento ha carattere tecnico ed è rivolto in particolare agli operatori del settore e agli stakeholder, ma è aperto anche ai cittadini interessati a conoscere gli sviluppi del progetto e le prospettive future per Albenga e l’intero Ponente ligure.