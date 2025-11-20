Savona, sabato 22 novembre alla Ubik la scrittrice Sabrina Volpe presenta il romanzo "La mia tana"

Sabato 22 novembre, alle ore 18, la Libreria Ubik di Savona ospiterà l'incontro con la scrittrice Sabrina Volpe in occasione della presentazione del romanzo "La mia tana" (bookabook).

Ad introdurre l'evento la psichiatra Elisa Zanelli. Moderatrice dell'incontro la giornalista Elisabetta Mandraccio.

A cura dello Zonta club di Savona e della libreria Ubik, con il patrocinio di Fidapa Savona e Consulta provinciale femminile nell'ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Una giovane donna vittima di un’aggressione è sopraffatta dallo sgomento per quel gesto che lascia un segno indelebile sul suo corpo inesperto. Per sfuggire ai fantasmi di quel sopruso, decide di intraprendere un cammino interiore attraverso la scrittura, ripercorrendo tutte le fasi della sua vita. Un’esperienza ricca di piacere e delusione, di rabbia e frustrazione, di perdite e conquiste che attraversa varchi di luce e supera buio e ombre. Un lungo percorso spirituale oltre i confini della propria coscienza, alla ricerca di un rifugio e, forse, di una nuova vita.

Venerdì 21 novembre, invece, alle ore 18, la Libreria Ubik di Savona ospiterà l'incontro con la psicologa Elisa Zanelli e la presentazione del libro "Il metodo Teddy Bear. Come vincere l'ansia e vivere felici" (Ultra).

A moderare sarà lo scrittore Andrea Novelli.

Ansia e attacchi di panico ti sembrano ostacoli insormontabili? Ti senti sopraffatto da pensieri negativi e preoccupazioni che sembrano non avere fine? Se la risposta è sì, allora questo libro può aiutarti. “Il metodo Teddy Bear” non offre solo un’esposizione teorica, ma anche un vero e proprio percorso terapeutico per guidare il lettore o la lettrice, passo dopo passo, verso una vita più serena e realizzata. Come provano le testimonianze delle tante persone che l’hanno sperimentato, questo metodo semplice, sicuro e adatto a tutte le età funziona davvero.